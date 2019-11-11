Алиментный минимум – это хорошо или плохо

На днях в Госдуму внесен законопроект, который устанавливает алиментный минимум в размере прожиточного минимума на ребенка в субъекте РФ, где этот ребенок проживает.
Эта новость вызвала шквал комментариев как на нашем сайте, так и на нашем канале в «Яндекс. Дзен».
Мужчины и женщины по-разному отнеслись к такой затее. Есть как негативные, так и положительные отзывы об этом законопроекте.
Приведем некоторые из них:
Ну уже хоть что-то. Все не 6200. Хотя по уму алименты должны устанавливаться исходя из сумм реально необходимых на содержание ребенка. На сегодня минимумом должны быть 20-30 тыс. А что мужчина не доплачивает, забирать имуществом.
а не надо сидеть на 12300, надо работать, надо быть настоящим мужчиной добытчиком, сумел ребенка заделать, так неси ответственность
Я считаю, что прекрасно - наконец то задумались законодатели. Это повод трижды подумать волшебным и свободным принцам над своими поступками, поразмышлять серьезно над институтом брака. Семья - это не полустанок - надоело, чемоданчик подхватил и дальше в путешествие. Головой не только хлебают щи, но еще и думают.Мы решили провести опрос на эту тему, чтобы выяснить отношение россиян к такому предложению депутатов. Голосуйте!
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