Алиментный минимум – это хорошо или плохо

На днях в Госдуму внесен законопроект, который устанавливает алиментный минимум в размере прожиточного минимума на ребенка в субъекте РФ, где этот ребенок проживает.

Эта новость вызвала шквал комментариев как на нашем сайте, так и на нашем канале в «Яндекс. Дзен».

Мужчины и женщины по-разному отнеслись к такой затее. Есть как негативные, так и положительные отзывы об этом законопроекте.

Приведем некоторые из них:

Ну уже хоть что-то. Все не 6200. Хотя по уму алименты должны устанавливаться исходя из сумм реально необходимых на содержание ребенка. На сегодня минимумом должны быть 20-30 тыс. А что мужчина не доплачивает, забирать имуществом.

Ай да молодцы наши депутаты, интересно а сколько при зарплате 12300 будут удерживать если содержание ребенка будет почти в ту же сумму? что, будут кредит оформлять на отца???

а не надо сидеть на 12300, надо работать, надо быть настоящим мужчиной добытчиком, сумел ребенка заделать, так неси ответственность Отключить рекламу

Очень сомнительно, не дружат с математикой и с реалиями зарплат в регионах. А детям в последующих браков - остатки от алиментов?

Я считаю, что прекрасно - наконец то задумались законодатели. Это повод трижды подумать волшебным и свободным принцам над своими поступками, поразмышлять серьезно над институтом брака. Семья - это не полустанок - надоело, чемоданчик подхватил и дальше в путешествие. Головой не только хлебают щи, но еще и думают.

Мы решили провести опрос на эту тему, чтобы выяснить отношение россиян к такому предложению депутатов. Голосуйте!