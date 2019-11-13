Когда дивидендов нет, а НДФЛ с них надо заплатить

ООО решило выплатить дивиденды всем участникам, но один из них от дивидендов отказался, и их сумму направили в нераспределенную прибыль. Казалось бы, этот участник-отказник никакого дохода не получил и оснований для удержания и уплаты НДФЛ здесь не возникает. Именно так рассуждали в ООО.

Но не тут-то было. Минфин, который рассмотрел эту ситуацию, считает иначе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 НК дивидендом признается любой доход, полученный участником от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим ему долям пропорционально долям участников в уставном капитале этой организации.

Пунктом 1 статьи 210 НК установлено, что при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

Дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц — при получении доходов в денежной форме.

Таким образом, день отказа налогоплательщика от причитающихся дивидендов в пользу организации, которая их выплачивает, по мнению Минфина, изложенному в письме № 03-04-06/81252 от 23.10.2019, является датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде дивидендов. При этом указанный доход подлежит обложению НДФЛ на общих основаниях.