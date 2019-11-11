Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки отменят

Минфин подготовил проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющих две статьи с наказаниями за валютные нарушения — невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). С основными тезисами законопроекта ознакомились «Ведомости».

Отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки в марте распорядился премьер Дмитрий Медведев, в начале октября его первый зам и министр финансов Антон Силуанов поручил проработать возможность отмены и ст. 193.1 УК.

Нарушения, предусмотренные этими статьями кодекса, — лишь способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов, говорится в пояснительной записке к проекту. Потому Минфин хочет дополнить статьи УК, наказывающие за легализацию (ст. 174 и 174.1), новым квалифицирующим признаком — переводы нерезидентам по подложным документам. Максимальное лишение свободы за такой способ легализации составит пять лет против 10, предусмотренных ст. 193.1. Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки предложено отменить вовсе.

Еще один законопроект подготовил Минюст — он отменяет только ст. 193 и также превращает невозврат валютной выручки в квалифицирующий признак других преступлений, например мошенничества и легализации.

Система валютного контроля устарела лет на 10–15 и обременяет экспортеров, говорят эксперты. Особенно это касается неполучения выручки — если предприниматель не получил валютную выручку, то он и без того пострадал, а государство его дополнительно наказывает.

Однако конкретных решений об ослаблении уголовной ответственности за нарушения валютного контроля пока в правительстве не принято.