Время не лечит. Почему все опаснее быть директором

Один из рисков — субсидиарная ответственность. Причем залезть в карман директору норовят не только кредиторы, но и владельцы компании, которой директор руководит, предупреждают «Налоговые адвокаты».

Так произошло с бывшим директором АО «Энергоинвест». Директор руководила компанией с 2013 по начало декабря 2015 года (когда она ушла по собственному желанию).

В 2018 проходит выездная проверка. Она обнаруживает, что в 2015 году компания не заплатила НДФЛ:

– сама недоимка — 3,1 млн руб.

– штраф — 1,1 млн руб.

– пени — 1,1 млн руб.

Акционеры компании решили, что в неуплате виновата директор и обратились в арбитражный суд с требованием взыскать с директора 2,2 млн рублей, потом сумма была снижена до 1 млн руб. Почему так произошло?

Суд первой инстанции удовлетворил заявление полностью, апелляция поддержала. А кассация сказала, что первая инстанция и апелляция ошибаются, и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

1 ноября 2019 года он отказал в иске полностью:

– согласно Акту выездной пени и штраф были начислены за период с 1 января 2015 по 28 мая 2018. Но директор-то уволилась ещё в конце 2015. Поэтому она могла бы нести ответственность не за всю сумму пеней и штрафа, а только за свой период. Там получается 1 млн.

– налоговый период по НДФЛ — календарный год. Директор уволилась в начале декабря 2015. Весь остальной декабрь можно было платить НДФЛ.

– акционеры сами создали ситуацию, при которой директор не смогла заплатить НДФЛ. Как? Они заключили договоры, не утвержденные сметой. Акционеры потратили больше 258 млн рублей из выручки акционерного общества. Директору просто нечем было платить НДФЛ. Так что директор ни в чём не виновата.

Обратите внимание на сроки в этом деле. Директор уволилась в 2015 году, выездная прошла в 2018, иск в суд первой инстанции был заявлен в начале 2019. И только в ноябре 2019 суд встал на сторону директора. Вот так акционеры компании планировали дотянуться до директора аж через 4 года.