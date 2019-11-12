Компании боятся применять льготный НДС по новому закону

Производители и продавцы фруктов и ягод пока не рискуют использовать льготный НДС, пишут «Ведомости» со ссылкой на поставщиков фруктов и ритейлеров.

Закон, снижающий ставку налога на фрукты и ягоды с 20 до 10%, Путин подписал 2 августа, в силу он вступил 1 октября 2019 года.

Но до сих пор не утверждено постановление правительства, которое бы определило перечень фруктов и ягод, на которые распространяется новая ставка. Хотя льготная ставка налога для фруктов и ягод могла бы позволить отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов.

Из-за отсутствия перечня часть компаний продолжает работать по старой ставке, а часть поставщиков, производителей и ритейлеров использует ставку 10%, рассказал изданию гендиректор компании «Южные земли» (производитель яблок, входит в агрохолдинг «АФГ Националь») Олег Рьянов. Но есть риск, что налоговая может счесть применение льготы нарушением и наложить штраф, отметил он, поэтому «Южные земли» рассчитывают НДС по ставке 20%.

Агрохолдинг «Степь» ждет от правительства дополнительных разъяснений, чтобы избежать неверного толкования закона. Крупнейший в Восточной Сибири ритейлер «Командор» применяет ставку 20%, сообщил его представитель Владимир Русанов. Компания направила запросы в ФНС с просьбой разъяснить ситуацию, но ответ ожидается только 10 декабря.

Ситуация создает трудности в работе с партнерами – некоторые ритейлеры не могут принять товар с НДС по ставке 20%, поскольку сами уже перешли на 10%. Это может привести к снижению продаж.

Минсельхоз должен подготовить поправки в постановление правительства, которым утвержден перечень товаров с НДС по ставке 10%, дополнив его кодами фруктов и ягод. В правительстве ожидают от Минсельхоза внесения проекта постановления. Минсельхоз работает над проектом – сейчас он на согласовании с заинтересованными ведомствами, рассказал его представитель, готовящиеся изменения будут иметь обратную силу и распространятся на правоотношения, возникшие с 1 октября.

В проекте постановления, размещенном на regulation.gov.ru, Минсельхоз предлагает снизить НДС для клубники, малины, яблок, груш, цитрусовых, авокадо, фиников и других фруктов и ягод, а также для рассады ягод и фруктов. Бананы льготы не получат. О стране происхождения этих фруктов в проекте документа ничего не сказано.