Работодатели получат доступ к медицинским данным сотрудников

В 2020 году ФСС начнет пилотный проект по внедрению единой медицинской карты работника.

Единая медкарта работника будет содержать данные об условиях труда на предприятиях, где он трудился, ряд показателей его здоровья и сведения об оказанных ему мерах поддержки в сфере реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Пилотный проект пока будет действовать в Татарстане и на Кузбассе.

Со стороны предприятия доступ к карте получит так называемый цеховой врач. Он будет следить за динамикой заболеваемости сотрудников, благодаря чему компании смогут оптимизировать расходы на программы корпоративной медицины, пишет «Коммерсантъ».

Пока эта должность введена как частная инициатива предприятий, но в правительстве обсуждают возможность придать ей обязательный характер.

Работодатели будут видеть часть данных о здоровье работника — информацию о наличии профзаболеваний и болезней, которые препятствуют работе в данной отрасли. В перспективе это позволит избежать ситуаций, когда работник, стоящий на медицинском учете в одном регионе, устраивается на работу в другом как полностью здоровый, отметила первый зампред ФСС Татьяна Лотоцкая.

Ранее глава ФСС Андрей Кигим заявлял, что сейчас бывают случаи мошенничества со стороны работников, когда они при трудоустройстве скрывают от работодателей свои заболевания, а потом, через короткое время, начинают говорить о внезапном возникновении у них профзаболевания и обязательствах перед ним нового работодателя.

При появлении единой медицинской карты такие «финты» станут практически невозможны.