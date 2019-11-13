Клерк.Ру

Студентов послали проверять ваши онлайн-кассы

Воспитывать неприязнь к нелегальному бизнесу будут с юных лет. Так в систему гражданского контроля над соблюдением контрольно-кассового порядка, постепенно вовлекают студентов. Они теперь тоже будут бдить, берегитесь магазины без касс.

Вот представители УФНС по республике Дагестан нанесли визит в ДГУ, чтобы рассказать студентам: большая часть кассовых проверок заканчиваются штрафами. Почти все магазины нарушают учет выручки, а санкции пополняют бюджет региона на десятки миллионов. Студентов просят всегда требовать чек, если они оплачивают товар или услугу.

Вообще, борьба за честный бизнес в Дагестане идет активно. В октябре в Агентстве по предпринимательству и инвестициям региона определяли триумфаторов первой республиканской акции «Требуй чек – выиграй приз!». Акция проходила в августе – сентябре. Участникам надо было регистрировать чеки, пробитые продавцами через онлайн-кассу. А взамен появлялся шанс выиграть сертификаты на 1– 30 тыс. рублей, которые можно потратить в партнерских магазинах.

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