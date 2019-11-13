ФАС разберется с заградительными тарифами банков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ЦБ и банки на предмет соблюдения законодательства при установлении «заградительных» комиссий за вывод денег после отказа клиенту в обслуживании.

Письмо в ФАС с просьбой проверить законность таких комиссий направил руководителю ФАС Игорю Артемьеву депутат Госдумы Владислав Резник. С документом ознакомился «Коммерсантъ».

В письме депутат обращает внимание антимонопольного ведомства на проблему «установления дискриминационных условий обслуживания» клиентов банков в рамках борьбы с отмыванием. По его словам, банки действуют в рамках закона 115-ФЗ, по которому они имеют право в одностороннем порядке отказывать клиентам в проведении операций. А также опираются на многочисленные письма и методические рекомендации ЦБ, которые не являются нормативно-правовыми актами. Причем, по словам господина Резника, эти рекомендации банки применяют на практике произвольно.

В качестве показательных примеров произвольного применения рекомендаций ЦБ депутат приводит практику установления повышенных тарифов для денежных переводов предпринимателей в пользу физлиц. Они могут составлять от 1% до 12% от суммы перевода. При этом комиссии по переводам между юрлицами у банков составляют от нескольких рублей до нескольких десятков рублей за перевод, вне зависимости от характеристик получателя, суммы или назначения платежа.

Другой дискриминационной практикой Владислав Резник считает введение «заградительных» комиссий за снятие предпринимателем средств со счета в случае его закрытия банком в рамках 115-ФЗ.

Размер таких комиссий составляет 10–30% от суммы остатка по счету, что «уже породило обширную и противоречивую судебную практику». Депутат при этом отмечает, что ни 115-ФЗ, ни иные законодательные акты не предусматривают действий экономического характера в отношении клиентов банков для борьбы с отмыванием. В связи с этим он просит ФАС провести проверку «соблюдения антимонопольного законодательства кредитными организациями и Банком России».

В пресс-служба ФАС заявили, что в 2017 году в службу уже поступала похожая жалоба, но тогда ведомство не выявило нарушений антимонопольного законодательства. Впрочем, в ФАС отмечают, что банки объясняют высокие тарифы за переводы в пользу физлиц своими правами и обязанностями по борьбе с легализаций доходов. Вместе с тем, по мнению антимонопольщиков, такая прогрессивная тарификация приводит к значительному удорожанию банковских услуг для всех участников рынка, в том числе и добросовестных.

Антимонопольное ведомство инициировало работу с профильными органами власти и с ЦБ для выработки единой позиции по этому вопросу, сообщили в пресс-службе ведомства.