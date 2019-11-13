Какому бизнесу не место в квартире

В Правила пользования жилыми помещениями внесли изменения. Впрочем, на самом деле ничего нового не придумали.

Дело в том, что в действующих Правилах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25, не были учтены две поправки в Жилищный кодекс. Одна из них давняя, 2016 года, касается запрета миссионерства в жилых помещениях.

Вторая же поправка наделала много шума в этому году. Речь о так называемом запрете хостелов в жилых помещениях. Хотя запретили не только хостелы, а вообще все гостиничные услуги, закон называют именно так. Чтобы открыть отель, жилое помещение сначала надо перевести в нежилой фонд. Заметим, что запрет не касается сдачи в аренду квартир и комнат, даже на короткий срок.

Запрет начал действовать с 1 октября 2019 года, однако в Правила пользования жилыми помещениями изменения до сих пор внесены не были. Что и было исправлено новым постановлением от 07.11.2019 № 1417.

По-прежнему нельзя размещать в квартирах промышленные производства.