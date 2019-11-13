Вырастут штрафы за административные правонарушения

Правительство разрабатывает новую редакцию КоАП, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предварительную версию двух глав.

Согласно проекту, отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как мелкое хулиганство и наказываться штрафом до 3– 5 тыс. рублей. Среди принципиально новых составов выгул собак опасных пород без намордника и нарушение права на пользование государственным языком России либо республик. За данные правонарушения будет взыскиваться штраф от 2 до 5 тыс. рублей.

Кроме того, планируется добавить в кодекс статью о воспрепятствовании адвокатской деятельности, а также уточнить понятие общественного места. Так, количество глав в особенной части КоАП вырастет с 16 до 35.

Нарушение Штраф сейчас Штраф в будущем Мелкое хулиганство 500-1000 (или 15 суток) 3000-5000 Оскорбление человека 1000-3000 3000-5000 Публичное оскорбление 3000-5000 5000-10000 Игнорирование жалоб граждан 1000-3000 3000-5000