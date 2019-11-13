Клерк.Ру

Вырастут штрафы за административные правонарушения

Правительство разрабатывает новую редакцию КоАП, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на предварительную версию двух глав.

Согласно проекту, отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицироваться как мелкое хулиганство и наказываться штрафом до 3– 5 тыс. рублей. Среди принципиально новых составов выгул собак опасных пород без намордника и нарушение права на пользование государственным языком России либо республик. За данные правонарушения будет взыскиваться штраф от 2 до 5 тыс. рублей.

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Кроме того, планируется добавить в кодекс статью о воспрепятствовании адвокатской деятельности, а также уточнить понятие общественного места. Так, количество глав в особенной части КоАП вырастет с 16 до 35.

НарушениеШтраф сейчас

Штраф в будущем 

Мелкое хулиганство

 500-1000 (или 15 суток) 3000-5000 

Оскорбление человека

 1000-3000

 3000-5000 

Публичное оскорбление 

 3000-5000

 5000-10000

Игнорирование жалоб граждан

 1000-3000 3000-5000
 

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