Клиенты «Сафмар»: НПФ и ЦБ создали преступную группу

Промсвязьбанк заключил мировое соглашение с НПФ «Будущее» и «Сафмар» по судебному спору о выходе этих фондов из его капитала накануне санации. Фондам придется разместить 20 млрд руб. пенсионных средств в банке под символическую ставку на длительный срок. В результате сделки, которую поддержал ЦБ, банк получит дешевое фондирование, а клиенты НПФ — недополученную прибыль, пишет сегодня «Коммерсант».
Клиентам есть над чем негодовать. Их деньги будут инвестировать под смешной процент. При том, что менеджеры получат стандартно высокое вознаграждение за свою работу. Согласно мировому соглашению, в целях урегулирования требований ПСБ на 16,5 млрд руб. стороны отказываются от взаимных требований и претензий. Взамен «Будущее» и «Сафмар» обязуются разместить в банке депозиты на 14,1 млрд и на 6,8 млрд руб. соответственно на шесть месяцев под 5% годовых. В дальнейшем фонды могут оставить деньги на депозитах, но процентная ставка составит уже 0,5% годовых; дата погашения для «Будущего» — 29 сентября 2029 года, а для «Сафмара» — 27 марта 2040 года.
Злость в адрес ЦБ и лично Эльвиры Набиуллиной выливает Милин Дмитрий, клиент «Сафмара»:
«Почему НПФ пользуясь деньгами пенсионеров, получают "management fee" за пользование пенсионными деньгами в своих интересах, принося пенсионерам убытки или принося прибыль ниже банковского депозита? ЭТО КАК? А можно мы будем брать в банках кредиты получая за это вознаграждение аналогичное "management fee" и будем, возможно (!!!), платить проценты по этим кредитам ниже, чем по депозитам, если у нас успешно пойдут дела. А если дела пойдут не успешно (не так как мы ожидали), то не будем платить никаких процентов?Напомним, что оба частных фонда засветились в рейтинге самых жадных НПФ. «Клерку» писали огорошенные пользователи, которым «Сафмар» устроил отрицательную доходность.
Чем юридические и физические лица РФ хуже НПФ? НПФ берут пенсионные деньги в долг на огромное время, распоряжаясь ими по своему смотрению и в своих бизнес-интересах. Покрывая свои убытки и обязательства пенсионными деньгами, как, например, НПФ Сафмар, достигнувший договоренности при участии ЦБ РФ о размещении в ПСБ пенсионных денег (в том числе и лично моих) под 0,5% годовых до 2040 года? ЭТО КАК?
Они за такое "управление" моими деньгами еще и "management fee" получат? ЗА ЧТО????
Как обидно! Ведь я честный налогоплательщик и честный инвестор. Мне кредитов под 0,5% не положено, ведь я не участвовал в "схематозах", после которых приходится заключать договора о размещении доверенных под управление пенсионных средств под проценты на порядок ниже рыночных. Есть у меня подозрение, что ты, твой ЦБ РФ и НПФ Сафмар создали Организованное Преступное Сообщество по хищению и растрате моих пенсионных накоплений без моего на то ведома попавших под управление НПФ Сафмар. И которые, по твоей идее воплощенной в законе, я не могу изъять из НПФ Сафмар без потерь в течение 5 лет, чтобы потом отдать в управление на таких же не выгодных для себя условиях таким же непорядочным и бестолковым управляющим».