Клиенты «Сафмар»: НПФ и ЦБ создали преступную группу

Промсвязьбанк заключил мировое соглашение с НПФ «Будущее» и «Сафмар» по судебному спору о выходе этих фондов из его капитала накануне санации. Фондам придется разместить 20 млрд руб. пенсионных средств в банке под символическую ставку на длительный срок. В результате сделки, которую поддержал ЦБ, банк получит дешевое фондирование, а клиенты НПФ — недополученную прибыль, пишет сегодня «Коммерсант».

Клиентам есть над чем негодовать. Их деньги будут инвестировать под смешной процент. При том, что менеджеры получат стандартно высокое вознаграждение за свою работу. Согласно мировому соглашению, в целях урегулирования требований ПСБ на 16,5 млрд руб. стороны отказываются от взаимных требований и претензий. Взамен «Будущее» и «Сафмар» обязуются разместить в банке депозиты на 14,1 млрд и на 6,8 млрд руб. соответственно на шесть месяцев под 5% годовых. В дальнейшем фонды могут оставить деньги на депозитах, но процентная ставка составит уже 0,5% годовых; дата погашения для «Будущего» — 29 сентября 2029 года, а для «Сафмара» — 27 марта 2040 года.

Злость в адрес ЦБ и лично Эльвиры Набиуллиной выливает Милин Дмитрий, клиент «Сафмара»: