Развод в семье. Имущество будут делить по-новому

В Госдуму внесли законопроект о совместной собственности супругов. Что же предлагается изменить в Семейном кодексе и других законах?

Сейчас общее имущество супругов рассматривается не как цельный имущественный комплекс, а как набор отдельных объектов, говорится в пояснительной записке. В связи с этим суд может многократно спорить о разделе имущества — сначала будет делиться недвижимость, потом деньги и так далее.

Законопроектом предлагается закрепить в Семейном кодексе России положение о том, что общее имущество супругов — это совокупность всех «активов» и «пассивов», нажитых во время брака. Документом также предлагается делить сразу всё имущество в долях.

Сегодня при банкротстве одного из супругов в конкурсную массу должника попадает всё общее имущество мужа и жены. При этом тот супруг, который должником не является, даже не вправе выкупить свою долю в общем имуществе. Законопроект предлагает это исправить и сначала выделять долю должника в общем имуществе, а затем обращать её во взыскание. Кроме того, может быть введена возможность совместного банкротства супругов, если каждый из них имеет долги.

Также предложены поправки, согласно которым совершение сделок без согласия одного из супругов будет считаться основанием для уменьшения доли в общем имуществе, которая причиталась супругу-отчуждателю.

В пояснительной записке отмечается, что брачный договор, заключённый супругами, может впоследствии быть признан судом недействительным. Причиной может послужить тот факт, что одного из супругов данные условия поставили в крайне неблагоприятное положение. Это, в свою очередь, создаёт неопределённость в правоотношениях между супругами. В связи с этим предлагается исключить возможность широкого толкования признания брачного договора недействительным. Однако документ не отменяет право на предъявление требований о признании договора недействительным одним из супругов.