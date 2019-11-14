Деньги, которые с вас соберут за маркировку, уйдут в офшоры

С обязательной маркировкой в ближайшее время придется столкнутся многим организациям и ИП. Причем некоторые из них еще не представляют, что же их ждет.

О том, какие сложности придется преодолевать, рассказал в Красном уголке бухгалтера Олег, посетивший семинар Честного знака (система обязательной маркировки). Он подозревает, что его товар (губки для посуды, мочалки и т.п из микрофибры) попадает под маркировку, поскольку относится к ТН ВЭД 6302 — Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.

«Что больше всего убило — в накладной каждая маркированная единица должна стоять отдельно с указанием марки (если берете полную упаковку, то на нее может быть отдельная маркировка которая включает коды всех товаров в упаковке). Но, не дай бог, производитель ошибется и положит единицу с другой маркировкой, это уже пересортица, которую необходимо вернуть!», — пишет Олег.

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Надо заводить каждую марку. Т.е. получив накладную из 232 позиций, на 2450 единиц товара все надо «пропикать» и внести в базу. И это еще не все сложности.

«Если покупатель вернул промаркированный товар, то надо получать на него новую марку — отправлять описание в этот центр, платить 50 коп за каждую марку и в течении 5 дней распечатать полученный код на специальном оборудовании. Повторно продать такой товар без марки нельзя», — предупреждает автор ветки. При этом за платежку на оплату марки Олегу придется заплатить банку 30 рублей за межбанковский перевод.

В шоке от происходящего не только наши предприниматели, но и зарубежные производители, пишут бухгалтеры. Наши импортеры должны будут закупать марки и передавать их за границу, чтобы там их наносили на произведенную продукцию. Это приведет к дополнительным издержкам. Часть западных производителей просто откажется работать с нашей страной.

Но больше всего печалит бухгалтерское сообщество то, что бенефициарами всего происходящего являются офшорные фирмы. И это даже не скрывается, можно все проверить по базе ЕГРЮЛ. Впрочем, и фамилии главных бенифициаров давно известны.