Новый главбух поливает грязью свою предшественницу

Этично ли бухгалтеру очернять свою предшественницу при устройстве на новую работу? Некоторые коллеги, к сожалению, не заморачиваются вопросами этики, стремясь показать себя профессионалом в глазах нового работодателя.

Такая история, в частности, обсуждается в нашей группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Автор публикации, увольняясь, передавала дела новому главбуху, и в процессе этого мероприятия выслушивала множество претензий в свой адрес по поводу, якобы, неправильного ведения дел.

Например, новый главбух была до глубины души возмущена, что отчеты сдаются через СБИС, а не через 1С, что документы разложены по папкам не так, как она привыкла. Женщина возмутилась, что при таком «бардаке» ей трудно будет делать баланс, и ее не смутило, что работодатель — ИП. Какой баланс?

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Новая сотрудница в присутствии руководства почем зря охаивала свою коллегу, параллельно восхваляя свои профессиональные способности.

И при этом она еще надеется, что прежний главбух по мере необходимости будет уже после увольнения отвечать на ее звонки и давать какие-то разъяснения.

Участники обсуждения так комментирую поведение коллеги:

Чему удивляться? Большинство новых бухгалтеров начинают свою деятельность с того чтобы обгадить коллегу!

Квалифицированный специалист так, как правило, не делает. Тем более, если видит нормальное состояние учета. Значит она (новый ГБ) ничерта в этом не понимает...

Выслуживается. Не знаю ни одного бухгалтера ,который не вставил бы свои не пять, а 25 копеек.

Есть люди, что пытаются выглядеть лучше за счет унижения других. А плевать в колодец вообще глупо.