Как профучастнику рынка ценных бумаг регистрировать счета-фактуры

Организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, применяет для целей исчисления НДС норму пункта 5 статьи 170 НК и осуществляет расчеты с покупателями товаров (работ, услуг) в рублях.

Напомним, согласно пункту 5 статьи 170 НК профучастники рынка ценных бумаг имеют право включать в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль, суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам, услугам). При этом вся сумма налога, полученная ими по операциям, подлежащим налогообложению, уплачивается в бюджет.

Согласно разъяснениям Минфина при применении указанной нормы НК налог по операциям, подлежащим налогообложению, уплачивается в бюджет по мере получения оплаты (частичной оплаты).

При этом на день отгрузки товаров (работ, услуг) в счет указанной оплаты (частичной оплаты) обязанности по уплате НДС у профучастников рынка ценных бумаг не возникает.

В связи с этим в отношении профучастника рынка ценных бумаг, применяющего вышеуказанный порядок исчисления НДС, не применяются нормы о вычетах этого налога, уплаченного в бюджет при получении предоплаты.

Учитывая изложенное, счета-фактуры, выставленные покупателям профучастниками рынка ценных бумаг, применяющими пункт 5 статьи 170 НК, регистрируются ими в книге продаж по мере получения оплаты (частичной оплаты). При отгрузке товаров (работ, услуг), в отношении которых была получена предварительная оплата (частичная оплата), счета-фактуры, зарегистрированные в книге продаж при получении этой оплаты, в книге покупок не регистрируются .

В том случае если вышеуказанный профучастник рынка ценных бумаг регистрирует в книге продаж как счет-фактуру, выставленный при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), так и счет-фактуру, выставленный при отгрузке этих товаров (работ, услуг), в отношении которых была получена такая оплата, с одновременной регистрацией в книге покупок счета-фактуры, выставленного при получении указанной оплаты, то при выполнении условий, установленных пунктом 5 статьи 170 НК, такой порядок регистрации счетов-фактур не противоречит законодательству о налогах и сборах.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/22222@ от 30.10.2019.