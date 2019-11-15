Включать ли декретниц в график отпусков

Работник находится в отпуске по уходу за ребенком до 2021 года. Обязан ли работодатель включить такого работника в график отпусков на 2020 год?

Такой вопрос задали Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Да, обязан, ответил Роструд, уточнив, что только в том случае, если будет достоверно известно, что работник воспользуется ежегодным оплачиваемым отпуском.

Если будет достоверно известно, что работник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, не воспользуется оплачиваемым отпуском, то невключение его в график отпусков нарушением являться не будет.

При этом не разъясняется, чем работодатель может подтвердить свою достоверную осведомленность о планах своей сотрудницы. Кроме того эти планы могут поменяться в любой момент. И это не говоря о том, что в настоящее время по нормам ТК женщина может выйти из декрета в любое время, не предупреждая об этом работодателя.