Рокетбанк заблокировал карту оппозиционера на всякий случай

Волна негатива в сторону Рокетбанка. Леонид Волков, соратник Навального, обвиняет банк в незаконной блокировке своей карты из принципа «как бы чего не вышло». Подписчики оппозиционера, которые пользуются услугами Рокетбанка или собирались стать его клиентами, на словах готовы отказаться от кредитной организации.

Когда Волкову заблокировали карты для получения пожертвований в Сбербанке и Альфа-банке, он настроил прием донатов на карту Рокетбанка. Леонид открывал ее как физическое лицо. Но банк сначала стал слать запросы по 115-ФЗ и требовать объясненить происхождение денег, потом принял решение установить лимит на операции по счету в размере 70 тыс. рублей в месяц.

К этому моменту — за месяц — на карту поступило пожертвований чуть больше, чем на 2 млн рублей, потрачено было около 1.5 млн рублей (в основном — на восстановление техники, украденной в ходе обысков по «делу ФБК»), и висел остаток в 600 тысяч.

18 сентября реквизиты счета снимают с сайта, чтобы люди больше не перечисляли пожертвование на нее. Но 7 ноября Рокетбанк снова присылает запрос на предоставление документов по 115-ФЗ. Крайний срок – 12 ноября.

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В этот раз они просят все выписки как ИП, а также налоговые декларации как ИП. Какое отношение имеет ИП и счет в Модульбанке к карте физлица в Рокетбанке и сбору пожертвований на работу штабов? Неясно. Тем не менее, я в тот же день отправляю в Рокетбанк выписку из Модульбанка и налоговые декларации, выгруженные из Эльбы (в формате ФНС). Но Рокетбанк возвращается с новыми требованиями: нет, говорят, налоговые декларации нужны на бумаге. Документы отправляются на следующий день. И Рокетбанк ограничивает операции по счету лимитом в 0 рублей, ссылаясь на нарушение срока подачи документов. Банк говорит, что не понимает, что за средства продолжают поступать (а люди просто настроили автоплатеж), а «донаты — обезличенные поступления денежных средств, легальность происхождения которых является спорной».

Леонид Волков считает, что сверху на банк никто не давил, он от страха решил побежать впереди паровоза и сконструировал формальный повод для закрытия счета.