Нотариусы рассказали о самых подделываемых документах

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) рассказали, что из всех документов чаще всего в стране подделывают доверенности.

В крупных городах доля поддельных доверенностей от общего числа составляет от 55% до 65%, пишут «Известия». В частности, к ним относятся документы, связанные с совершением действий с недвижимостью.

Доля подделок нотариально удостоверенных переводов достигает 20%. Это могут быть документы об образовании или переводы паспортов с искаженными данными. Часто подделывают завещания и договоры купли-продажи — от 10% до 15%.

Однако подделки теперь проще выявить — сейчас нотариат подключен к Единой информационной системе. Государственные и муниципальные органы могут оперативно проверить подлинность предоставленных им нотариальных актов, направив электронный запрос.