ИФНС вызывает на комиссию компании, которые засветились с самозанятыми

Налоговики уже вплотную подбираются к компаниям, которые работают с самозанятыми. Владельцы фирм, активно привлекающих таких людей, выслушивают угрозы о доначислениях. Их вызывают на комиссию, хотя нет признаков, что компания использует схему, а не законные варианты. Историей директора компании из Москвы делится налоговый консультант Марат Самитов.

«Наша компания активно привлекает самозанятых для оказания услуг. На днях столкнулись с произволом УФНС. При принятии решения о привлечении, мы, прежде всего, исходили из требований действующего законодательства, в том числе 422-ФЗ. Все требования по каждому пункту нами были соблюдены. Компания не оптимизировала свои затраты в части ФОТ и среднесписочной численности. Мы не увольняли сотрудников из штата и не заключали с ними договора как с самозанятыми.

Начиная с августа 2019 года в адрес компании со стороны территориальной ИФНС начали поступать налоговые требования о предоставлении информации и документов относительно договорных отношений с самозанятыми.

В начале ноября 2019 года нас вызвали в УФНС на комиссию по легализации налоговой базы. В процессе проведения мероприятия нам несколько раз недвусмысленно намекали, что договорные отношения по неизвестным признакам могут быть признаны трудовыми и нам будут доначислены НДФЛ и страховые взносы. И это несмотря на заверения министра финансов г-на Силуанова, который в своём выступлении в Госдуме утверждал, что в течение 2019 года не будут проводиться проверки предприятий и вводиться меры ответственности. На комиссию вызывали не только нашу компанию.

Вызывали с раннего утра и до вечера, возможно, не один день. До нас, как минимум, 2 компании было, после нас 2, представители которой были приглашены вместе с нами».