Курьер может применять НПД

Можно ли применять НПД при оказании услуг по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за них? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 11.11.2019 № ЕД-4-20/22760@.

При осуществлении расчетов с покупателями (клиентами) агент выступает в качестве продавца и, соответственно, у него возникает обязанность по применению ККТ и выдаче (направлению) кассового чека.

Лица, оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары, вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» при условии выполнения положений Федерального закона № 422-ФЗ.

Одновременно обращается внимание, что не признаются объектом налогообложения доходы от оказания (выполнения) физлицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указанных физилиц или лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад.