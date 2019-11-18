Коллекторы просят защиты от должников

Коллекторы разработали поправки к законопроекту о взыскании, который с 2021 года должен заменить текущую редакцию закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) разослала кредиторам письма с просьбой рассмотреть разработанные ею поправки, пишет «Коммерсантъ».

В НАПКА считают, что предложенный Минюстом вариант явно предоставляет преференции должникам и необходимо внести изменения, защищающие также интересы участников рынка. В частности, в ней предлагается установить обязательный досудебный порядок взыскания задолженности, обязать взыскателей возмещать должнику убытки и моральный вред за нарушение закона.

НАПКА же предлагает прописать в законе обязанности должников, в том числе запретить им вводить взыскателей в заблуждение, унижать их честь и достоинство.

А также обязать должника использовать указанный им изначально адрес электронной почты для отправки взыскателю различных уведомлений. Возникшие из-за несоблюдения этих требований убытки взыскателей должникам придется компенсировать. Также предлагается разрешить кредитору заключать с должником соглашение об изменении частоты взаимодействия до возникновения просроченной задолженности. Сейчас это запрещено. После возникновения просрочки уведомить взыскателя можно будет лишь через нотариуса либо заказным письмом.

Коллекторы считают, что закон должен быть направлен на соблюдение баланса интересов сторон. По статистике лишь каждая десятая жалоба должника на взыскателя подтверждается. Чаще всего жалоба преследует одну цель — не платить долг.

Банки поддерживают коллекторов, а вот руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева возражает:

«В отличие от взыскателей, у должника за плечами нет профессиональных юристов на зарплате, нет достаточного уровня правовой и финансовой грамотности»

ОНФ не поддерживает потребительский экстремизм, но считает, что кредитор и должник изначально находятся в разных весовых категориях.