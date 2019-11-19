Родство с супругом дарителя избавит вас от НДФЛ

Доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физлиц в порядке дарения, не облагаются НДФЛ за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.

Но и эти подарки не будут облагаться налогом, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами).

Таким образом, если в качестве дарителя имущества выступает физлицо, не являющееся членом семьи или близким родственником одаряемого физлица, то получатель подарка должен задекларировать доход и уплатить налог.

В то же время в соответствии с положениями Гражданского и Семейного кодексов в общем случае имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью независимо от того, на имя кого из супругов оно оформлено.

В этой связи если один из супругов-дарителей является членом семьи или близким родственником одаряемого физлица, то доход, полученный в дар одаряемым, в части стоимости имущества, принадлежащего указанному супругу, освобождается от НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/86156 от 08.11.2019.