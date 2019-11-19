Как маркировать шины и одежду: новые методички от Минпромторга

С 1 декабря вводится обязательная маркировка некоторых товаров, в том числе части продукции легкой промышленности, а так же шин и покрышек.
В связи с этим Минпромторг утвердил два документа для участников эксперимента:
- Методические рекомендации от 28.10.2019 для участников эксперимента по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных позиций продукции легкой промышленности;
- Методические рекомендации от 28.10.2019 для участников эксперимента по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота шин и покрышек пневматических резиновых новых.
Ранее были опубликованы рекомендации по маркировке велосипедов.Под обязательную маркировку попадает следующая продукция легкой промышленности:
- предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи;
- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;
- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;
- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, соответствующих кодам ТН ВЭД ЕАЭС 4203 10 000, 6106, 6201, 6202, 6302 и ОКПД 2 14.11.10, 14.14.13, 14.13.21, 14.13.31, 13.92.13, 13.92.14, а также дополнительно коду ОКПД 2 13.92.12, и отдельным кодам ОКПД 2, входящих в группу 14.12.