Как маркировать шины и одежду: новые методички от Минпромторга

С 1 декабря вводится обязательная маркировка некоторых товаров, в том числе части продукции легкой промышленности, а так же шин и покрышек.

В связи с этим Минпромторг утвердил два документа для участников эксперимента:

Методические рекомендации от 28.10.2019 для участников эксперимента по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных позиций продукции легкой промышленности;

Методические рекомендации от 28.10.2019 для участников эксперимента по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота шин и покрышек пневматических резиновых новых.

Участниками эксперимента являются производители, импортеры этой продукции и организации оптовой и розничной торговли. Методические рекомендации объясняют, как именно маркировать продукцию и как вносить информацию в информационную систему.

Ранее были опубликованы рекомендации по маркировке велосипедов.

Под обязательную маркировку попадает следующая продукция легкой промышленности: