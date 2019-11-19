Клерк.Ру

Сколько денег чиновники своруют, пока вы прочтете эту новость

Ущерб по законченным уголовным делам коррупционной направленности за восемь месяцев 2019 г. составил около 102 млрд руб. Такие данные привел замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД Дмитрий Севастьянов.

Средняя скорость утечки денег из бюджетов различных уровней составила 12,75 млрд руб. в месяц, 475 млн руб. в день или около 1,7 млн руб. в час. За минуту, которая уйдет на прочтение всей новости, в карман чиновников незаконно утечет больше 28 тыс. рублей.

А ведь это данные только по закрытым уголовным делам.

Общий ущерб от выявленных коррупционных преступлений за 8 месяцев практически сравнялся с годовым бюджетом Приморского края (124,8 млрд руб. на 2020 г.). Возместить государству удалось около четверти коррупционного ущерба – 27 млрд руб. из 102 млрд, приводит слова Севастьянова «Коммерсант».

К уголовной ответственности, по его словам, привлечены около тысячи чиновников, у которых изъято имущество на сумму около 1,5 млрд руб. Число коррупционных преступлений выросло на 4,7%. С января по август было выявлено 18,4 тыс. таких деяний, из них 5,5 тыс. в крупном или особо крупном размере.

Расследовано более 15 тыс. преступлений: 1,6 тыс. совершены группой лиц по предварительному сговору, 632 – в составе организованной группы или преступного сообщества.

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