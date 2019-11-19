Госдума исправила косяк по налогу на имущество, возмутивший бизнес

Организациям не придется платить налог на имущество от кадастровой стоимости с «иных» объектов недвижимости. Недочет в законе, который так возмутил бизнес, убрали из закона.

Кривая норма в главу 32 НК была внесена Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019. Согласно ей облагаться «кадастровым налогом» должно было абсолютно любое имущество, независимо от того, включено ли оно в соответствующий перечень. То есть перечень объектов, налог с которых рассчитывался по кадастровой, а не балансовой стоимости, становился открытым.

Минфин пытался оправдаться, но чиновники позже признали, что при принятии 325-ФЗ произошел «сбой». Его и исправили депутаты, изменяя НК еще раз. Теперь спорный пункт в статье 378.2 будет выглядеть так:

4) жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Поправки были спешно вписаны в закон «О внесении изменений в статьи 333.33 и 378.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», который принят сегодня в третьем чтении.