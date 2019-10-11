Кривую норму о налоге на имущество уберут из НК

Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 внесены поправки, касающиеся налога на имущество организаций от кадастровой стоимости.

При буквальном прочтении можно сделать вывод, что облагаться «кадастровым налогом» теперь будет абсолютно любое имущество, независимо от того, включено ли оно в соответствующий перечень. То есть перечень объектов, налог с которых будет рассчитываться по кадастровой, а не балансовой стоимости, становится открытым.

Бизнес-сообщество всколыхнулось. Правда, Минфин поспешил всех успокоить. Мол, не было у них таких коварных планов, вы все не так поняли.

Как говорится, хотели, как лучше, а получилось, как всегда...

Не было идеи взимать налог со всей недвижимости организаций по кадастровой стоимости, объясняет замминистра финансов Илья Трунин, смысл нормы — если налог на имущество человека рассчитывался по кадастровой стоимости, то при передаче имущества компании этот принцип не меняется. То же самое касается и недостроенных объектов, отмечает он.

Между тем эту досадную оплошность, закравшуюся в нормы НК, могут исправить.

Минфин совместно с комитетом Госдумы по бюджету и налогам прорабатывает вопрос о внесении новых поправок в ст. 378.2 НК, чтобы убрать оттуда неоднозначность.

Об этом говорится в письме Минфина, направленном в адрес РССП.

Документом поделился Аркадий Брызгалин на своей странице в Фейсбуке.

Таким образом и ФНС и Минфин фактически признают, что при принятии 325-ФЗ произошел «сбой», который в ближайшее время должен быть исправлен законодателем.