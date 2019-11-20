Роструд сделал объявление о новогодних каникулах

Впереди новогодние каникулы. Некоторые работники предпочитают присоединять к праздничным дням отпуск (целиком или частями). Для них Роструд выпустил сообщение о том, какие условия нужно соблюсти.

1. Право на использование отпуска за первый год работы появляется после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя. Если хочется уйти раньше – по соглашению сторон.

2. Отпуск за второй и последующие годы работы может быть предоставлен в любое время года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем минимум за две недели до наступления календарного года.

3. Если человек работает у физического лица или ИП, порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется по соглашению с работником.

Так получается, что работник может пойти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике отпусков или проговорено с работодателем – физическим лицом. За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен – под роспись.