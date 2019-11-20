Оказывается, наши банки слишком добренькие. 115-ФЗ будет еще суровее

Жалуетесь, что банки излишне придирчивы из-за закона 115-ФЗ и мешают работать? Готовьтесь к тому, что станет еще хуже.

Россию проверила FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и нашла, что наш ЦБ и кредитные организации излишне... либеральны. Об этом сообщил на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Впрочем, в целом оценка у России высокая, всего 8 стран имеют такую же, пишет «Коммерсантъ».

Однако в FATF указали на необходимость выявления банками среди своих клиентов «политически значимых лиц», то есть тех, кто может быть задействован в различных коррупционных схемах в связи с высокими рисками таких схем в стране.

Кроме того, FATF отметила недостаточное качество работы банков по выявлению бенефициаров компаний—банковских клиентов, неиспользование альтернативных ЕГРЮЛ источников информации, излишнее доверие представленной клиентам информации о бенефициарах.

Подход ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма был признан излишне либеральным.

В частности, FATF раскритиковала мегарегулятора за отход от выездных проверок кредитных организаций в пользу камеральных. Кроме того, было рекомендовано выделить отдельным пунктом в проверках банков соответствие ими сфере ПОД/ФТ.

По словам господина Ливадного, после официальной публикации документа FATF будет проработана «дорожная карта» по устранению недостатков, которая будет реализовываться уже в следующем году.