Бывшему министру Абызову шьют дело о 70 офшорных компаний

Бывший министр Михаил Абызов, находящийся под следствием, создал сеть офшорных компаний со счетами в Swedbank.

Об этом сообщил Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), пишут «Ведомости».

По данным OCCRP, речь идет о сети из 70 компаний с Британских Виргинских островов, Кипра, Сингапура и Белиза. Переводить свои счета в Swedbank Абызов начал в 2011 г. С этого года по 2016 г. на счета в этом банке поступило $860 млн и было выведено $770 млн, утверждают в OCCRP.

В феврале этого года Swedbank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. По данным журналистов SVT, c 2008 по 2018 г. через эстонское отделение банка прошло более 135 млрд евро нерезидентов, в основном российских клиентов. После публикации материала была начата проверка. Руководитель эстонского Swedbank Роберта Китта уволили.

«Новая газета» , которая также участвовала в расследовании, пишет о том, что 38 компаний из 70 владели или продолжают владеть крупными российскими активами в электроэнергетике, мосто- и машиностроении, добыче угля и агропромышленности. Часть компаний участвовала в структурах основной бизнес-группы Абызова — RU-COM. Некоторые сделки купли-продажи российских активов были заключены, когда Абызов еще занимал пост министра, указывает издание.

В отчете OCCRP утверждается, что у одного из менеджеров Swedbank была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова. Это Алексей Эверсон, который в начале 2017 г. уволился из банка, когда счета офшоров Абызова уже были закрыты. В апреле того же года он стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd — компании, связанной с Абызовым, говорится в отчете. В 2017 г. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщал, что на эту компанию записано итальянское поместье Абызова.

Абызов занимал должность министра с 2012 по 2018 г. Его задержали в мае 2018 г. По версии следствия, экс-министр в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибирской энергетической компании» и ОАО «Региональные электрические сети», похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Позже Абызову добавили обвинения в получении от незаконной предпринимательской деятельности 32 млрд рублей и легализации (отмывании) этих средств. Абызов вину не признает.