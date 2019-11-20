Налоговики теперь приходят на работу к должникам

Мы писали о том, как налоговиков заставляют ходить в выходные по домам должников и предлагать рассчитаться. Теперь информация о том, что налоговики наносят визиты прямо на работу.

В ходе встреч с налоговиками работники великолукских предприятий выплатили 147 тыс. рублей задолженности по имущественным налогам, пишет УФНС России по Псковской области.

В ноябре сотрудники Межрайонной ИФНС России № 2 посетили 13 предприятий Великих Лук и Великолукского района и вручили физлицам 498 платежных документов.

Инспекторы еще и руководство предприятия проинформировали о работниках, которые не платят по долгам.

В компании инспекторы привозили свои мобильные автоматизированные рабочие места с подключенными сервисами «Узнай свою задолженность» и «Уплата налогов и пошлин». Чтобы сформировать документ на оплату единого налогового платежа и воспользоваться платежной картой или онлайн-банкингом на месте.

А всех, кто тогда не погасил задолженность, предупредили о взыскании в судебном порядке.