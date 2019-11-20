Компании пришлось объяснять, зачем ей контрагенты

Инспекция проверяла компанию, которая торговала дорожно-строительной техникой оптом. Кроме просто торговли, компания модифицировала технику, например, устанавливала другие шасси.

Налоговая решила, что два контрагента, у которых компания покупала технику — технички, а на самом деле фирма закупала технику напрямую у большого завода и доначислила порядка 14 млн руб. Но суды поддержали компанию, потому что она смогла объяснить, зачем ей понадобились посредники-контрагенты.

Налогоплательщик — небольшая компания. И большие заводы работать с такими компаниями не хотят. А у контрагентов были налажены контакты с руководством крупных заводов, поэтому работа с ними стала возможной.

Налогоплательщику требовалось получить одобрения типа транспортного средства на переоборудованные автомобили, и контрагенты с этим также помогли. Налогоплательщик заявил:

«Налаженные взаимоотношения с заводами позволяли директорам [контрагентов] проводить необходимые работы очень быстро, без очереди, что позволяло Обществу выполнить договорные обязательства и принимать заказы на срочные поставки, сложные и особо сложные модернизации техники со стороны наших заказчиков. Это особенно важно, так как работа на этих машинах имеет сезонный характер, очень важно поставить ее вовремя и промедление с поставкой означало бы отказ от приобретения такой техники со стороны заказчика».

Но компания не только на этом строила аргументацию, что с контрагентами все нормально. Она проявила должную осмотрительность, проверив контрагентов на сайтах:

zakupki.gov.ru – в «Реестре недобросовестных поставщиков». Контрагенты как недобросовестные поставщики не числились;

k-agent.ru – это база данных«Контрагент», где есть информацию об 11 миллионах компаниях. Видно, что оба контрагента — действующие, а один из них наращивает прибыль год от года;

Также было проверено, что судебных производств против компаний, их руководителей и учредителей нет. Налогоплательщик направлял запросы в компании, ища контрагента, и выбранные контрагенты обладали самыми конкурентными преимуществами.