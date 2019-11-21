Проект по распространению НПД на новые регионы одобрен кабмином

Недавно в Госдуму был внесен законопроект, расширяющий список регионов, где можно будет применять налог на профессиональный доход (налог для самозанятых).

Накануне этот проект получил положительное заключение Правительства.

Напомним, целью законопроекта является распространение эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с 1 января 2020 года на субъекты РФ, не получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также на субъекты, в состав которых входят города-миллионники.

В список включат 19 регионов: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская область, Красноярский и Пермский край, Ненецкий автономный округ, Ханты -Мансийский автономный округ — Югра, Ямало — Ненецкий автономный округ и Республика Башкортостан.