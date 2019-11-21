Революция в правилах оформления трудового договора

В 2020 году принимать на работу и устраиваться можно будет онлайн.

Люди уже в следующем году смогут устраиваться на работу дистанционно, заключив с работодателем электронный договор. В 2021 году станет доступна удаленная регистрация и оформление пособия в центре занятости. Такие возможности даст сервис «Трудовые отношения онлайн». Его прототип вместе с прототипами еще четырех новых сервисов на портале госуслуг представила Минкомсвязь, пишет «РГ».

«Трудовые отношения онлайн» поможет найти работу (например, предложит персональную подборку вакансий, соответствующих квалификации и опыту пользователя) и составить резюме. Документы об образовании и электронную трудовую книжку пользователь сможет хранить в своем цифровом профиле на портале госуслуг, а оттуда – отправлять будущему работодателю. При устройстве на работу будет доступна функция заключения договора в электронной форме. Уволиться по собственному желанию, встать на учет в центре занятости и оформить пособие также можно будет дистанционно, отправив заявление онлайн.

Суперсервисы – новый тип государственных электронных услуг, сводящий к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов. Их принцип работы строится на анализе жизненной ситуации человека и предоставлении необходимого ему комплекса услуг, практически «в один клик». Разработка суперсервисов ведется в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Прототипы размещаются в открытом доступе на портале госуслуг, чтобы граждане могли их оценить и высказать свои замечания. Сейчас на портале госуслуг в специальном разделе представлены 15 прототипов суперсервисов, в том числе, новые: «Мое здоровье онлайн», «Онлайн помощь при инвалидности», «Имущество онлайн».

К примеру, с сервисом «Цифровые документы об образовании» всегда будут под рукой юридически значимые электронные аттестаты, дипломы, результаты экзаменов, олимпиад и конкурсов.