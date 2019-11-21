Стучать или не стучать на соседа, который не платит налоги?

Недавно «Клерк» писал о петиции, призывающей ФНС искать нелегальных бизнесменов в социальных сетях. Она набрала пока 1 тыс.подписей.

Сегодня тему доносительства на ближнего своего обсуждают в Красном уголке бухгалтера. Мнения разделились.

«А чем плоха борьба с нелегальным предпринимательством? Заплати налоги. Спи...», — пишет Роман

Ему отвечает Инна:

«Всем. Доносами и повторением истории в первую очередь»

Впрочем, оказывается доносы уже стали обыденностью в нашей жизни.

«Про стукачество. У нас регулярная повестка на встречах главы управы с населением это выявление лиц, сдающих квартиры в аренду», — рассказала Алла.

А другая Алла возмущается тем, что она налоги платит, а другие нет. Поэтому и не надо жаловаться на то, что у нас плохие дороги и не покрашен подъезд.

Впрочем, появятся ли у нас дороги, если все будут платить налоги, еще вопрос. Может просто кто-то лучше станет жить? В ветке привели известную цитату:

«Когда вы не платите налоги, где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватило на новый бентли и кокаин»

Поможет ли доносительство повысить собираемость налогов? Бухгалтеры в этом сомневаются.

«И пока собранные налоги куда-то непонятно куда деваются, собираемость можно повышать силовыми методами до посинения, но хорошего из этого ничего не выйдет»