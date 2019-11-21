Новое правило по зарплате

Госдума приняла в третьем чтении закон о принудительном списании с работодателя долгов по заработной плате. Работники получат возможность взыскать с работодателя невыплаченные деньги в упрощенном порядке.

Государственные инспекторы труда смогут принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленных, но фактически не выплаченной работнику заработной платы. Сначала они должны будут выдать предписание работодателю, если оно не будет исполнено, то инспектор оформит решение о принудительном взыскании.

В решении о принудительном исполнении должны содержаться сведения о реквизитах банковского счёта взыскателя и проставляться отметка о вручении указанного решения работодателю.

На то, чтобы обжаловать решение инспектора, дается 10 дней. Если решение не обжаловано и не исполнено, трудовой инспектор передаст его судебным исполнителям и деньги со счета работодателя спишут принудительно.

Сейчас действует другая схема взыскания - трудовой инспектор выдает предписание работодателю и если он его игнорируется, работнику приходится идти в суд самому. Теперь же в суд придется обращаться работодателю, если он не согласен с предписанием, иначе с него просто взыщут деньги приставы.