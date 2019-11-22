Блогер поздравил налоговиков

Вчера налоговиков в их профессиональный праздник поздравил и Мишустин, и Силуанов, и даже президент Путин.

А мы бы хотели выделить поздравление начинающего блогера под ником Хаски Байрон.

Мужчина дегустирует крепкие спиртные напитки вприкуску с грибочками, икрой и колбасой, развлекает загадками («Когда встанет – до неба достанет») и рассказывает анекдоты про пенсию.

Накануне праздника мужчина записал душевное поздравление налоговикам.

«Они стоят первые на финансовой безопасности нашего государства. И в честь них – поднять бокал, открыть, за их здоровье, счастье, успех, всего-всего».

За вас, налоговики, улетело шампанское.