Какие пособия будет платить ФСС в 2020 году

С наступлением нового, 2020 года, изменится размер многих пособий, выплачиваемых за счет средств ФСС. Что же поменяется?

Изменится расчетный период при исчислении пособия по беременности и родам и размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В расчет будут браться предельные базы для начисления страховых взносов в ФСС за два предшествующих года — 2018 и 2019 г. (815 000 руб. и 865 000 руб. соответственно). Поэтому максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за день увеличится (с 2150,68 руб. в 2019 году до 2301,36 руб. в 2020 году).

Возрастут также максимальные размеры пособий по беременности и родам, ежемесячное пособия по уходу за ребенком. Так, максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 01.01.2020 составит 322 190,40 руб. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 01.01.2020 будет составлять 27 984,53 руб.

Что касается единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, то заработок, полученный в расчетном периоде, на их размер не повлияет. Они выплачиваются в фиксированном размере до следующей индексации размеров пособий. Скорее всего индексация будет с 1 февраля 2020 года

С 01.02.2019 размер указанных пособий составляет: 17 479,73 руб. — единовременное пособие при рождении ребенка; 655,49 руб. — единовременное пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Предельная база для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование составит с нового года 912 000 рублей. Такая цифра утверждена постановлением Правительства РФ от 06.11.2019 № 1407. Эта сумма будет применяться для расчета пособий в 2021 и 2022 годах.