Зацаринский VS Тинькофф: новые подробности в деле о скандальном КТС

Адвокат Дмитрий Зацаринский, который представляет интересы директора компании «Пегас», направил претензию в банк для добровольного урегулирования. Информацию он подтвердил в разговоре с корреспондентом «Клерка».
Компания судилась с банком Юнистрим, тоже из-за удостоверения КТС, которое было сфальсифицировано. Суд требование компании о взыскании убытков с банка удовлетворил, так как обоснованность списания денег банком не доказана, им не проявлена должная степень заботливости и осмотрительности при исполнении исполнительного документа.
Мы спросили про директора компании «Пегас», кто он и чем занимается.
«Я юрист, адвокат. Я привык утверждения подтверждать фактами. А там одни голословные заявление. Боле того, если мой доверитель мне на это укажет, я подам иск к Тинькофф банку, и буду привлекать их к материальной ответственности за нанесение репутационного ущерба компании «Пегас». Но пока такого указания мне не поступало», – пояснил Зацаринский.Зацаринский обращает внимание: если банк подозревал клиента в недобросовестности, почему ему не заблокировали счет до перевода. Ведь ЦБ указывал банкам быть внимательнее с операциями по КТС и давал время на проверку документа.
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