Льготные кредиты для МСП будут еще выгоднее

Кредиты для малого и среднего бизнеса по «Программе 8,5» могут стать дешевле. Это произойдет, если ключевая ставка ЦБ опустится ниже 6,5%, сообщили «Известиям» в Корпорации МСП.

Сейчас, несмотря на выгодные условия, льготное финансирование не пользуется успехом: при целевом показателе в 1 трлн рублей на 2019 год за десять месяцев кредитов выдали только на 200 млрд.

В Минэкономразвития рассчитывают, что в 2020 году объемы займов резко вырастут, однако эксперты оптимизма не разделяют. По их словам, препятствием для предпринимателей выступает не высокий процент по кредитам, а бюрократизм и большое количество обязательных условий.

Минэкономразвития запустило программу льготного финансирования под 8,5% в начале 2019 года в рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы», который рассчитан до 2024 года. По ее условиям малый и средний бизнес может взять субсидированный кредит в 90 банках — участниках программы. Займы выдают на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств.

Средняя сумма займа в рамках программы — 38 млн рублей, а средний срок — 25 месяцев, отметили в Корпорации МСП. На сегодняшний момент больше всего кредитов взяли микропредприятия — на них приходится 45% ссуд. На втором месте малые компании — 40%, а самый скромный спрос на займы у средних фирм — их доля составляет 15%, сообщили в организации. Индивидуальные предприниматели составляют четверть заемщиков, отметили в Минэкономразвития.