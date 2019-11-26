НДФЛ для бедных. Еще потерпеть

Медведева вывели на разговор о НДФЛ для бедных. Премьер уклончиво пояснил, что освобождение малоимущих граждан от уплаты подоходного налога – тема чувствительная и требует дальнейшего осмысления.

По мнению премьера, как и любая другая инициатива, это порождает много вопросов о последствиях. Например, о выпадающих доходах или даже о том, кого относить к малоимущим.

«Это всегда тонкая история. Как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут – мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили. Это очень чувствительная тема», – подчеркнул Медведев.

Эта идея, признал он, прорабатывалась, и в повестке она остается, но остаются и сложности, над которыми еще предстоит подумать.

Напомним, что отменить НДФЛ для бедных в сентябре в ходе Московского финансового форума выступил глава ВТБ Андрей Костин. Он предложил установить необлагаемый минимум дохода физических лиц, чтобы поддержать людей с низкими доходами.

«Тему введения прогрессивного подоходного налога нужно срочно оседлать «ЕдРу». Хотя бы в части освобождения от НДФЛ низкооплачиваемых слоев. Чтобы в следующем году, героически преодолевая ожесточенное сопротивление олигархов и их проплаченных приспешников, конституционное большинство все-таки приняло нужные поправки в Налоговый кодекс. Тем самым тема повышения пенсионного возраста отойдёт на второй план. А «ЕдРо» вновь станет подлинно народной, любимой и желанной партией под сенью нерушимого тандема партийца и беспартийного», – комментирует происходящее экономист Никита Кричевский.