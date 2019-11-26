На госуслугах восстановили функцию оплаты налогов

Услуга по проверке и оплате налоговой задолженности была недоступна на сайте госуслуг 25 ноября. Неполадки уже устранили, а причины выясняются, пояснили в Минкомсвязи.

«В настоящий момент технические специалисты разбираются в причинах временного сбоя»,— заявили РБК в Минкомсвязи.

На портале госуслуг было предупреждение, что в работе возможны перебои с 23:00 до 5:00 26 ноября. Был недоступен сервис и на сайте ФНС. При попытке зайти в личный кабинет на сайте появлялось объявление о том, что сервис временно недоступен «по причине проведения технических работ». В личный кабинет не могли зайти и пользователи от юрлиц.