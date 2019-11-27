Как считать срок владения квартирой, полученной по брачному договору

Доходы от продажи квартиры освобождаются от НДФЛ при условии, что она находилась в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения, который в общем случае составляет 5 лет.

Для объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность до 01.01.2016, минимальный предельный срок владения составляет 3 года.

Минфин в письме № 03-04-05/88173 от 15.11.2019 дал разъяснения по ситуации, когда продается квартира, полученная женщиной по брачному договору.

Нажитое во время брака имущество является совместной собственностью супругов, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества супругой исчисляется с даты первичной госрегистрации супругом права собственности на квартиру, приобретенную в общую совместную собственность супругов.

В случае продажи квартиры, переданной супруге по брачному договору и находившейся в совместной собственности супругов с 2011 года, то есть более трех лет, доход, полученный от ее продажи, не подлежит обложению НДФЛ.