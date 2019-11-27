Блокировка по 115-ФЗ, к которой еще не все привыкли

Всем уже оскомину набили блоки по 115-ФЗ. Это когда шлешь платежку, а не уходит. Но бывает еще, когда шлешь платежку, а не доходит.

Не все сталкивались с иной формой блокировки счета – с запретом на зачисление денег.

Вообще, раньше такой меры законодательно не существовало, банки обязаны были зачислять абсолютно все. Но на практике бывало, когда банк отфутболивал средства обратно «по беспределу». Чтобы избежать возни с непонятным клиентом «на корню».

Теперь же закон 115-ФЗ дает банкам право блокировать заход денег. Самая распространенная ситуация – банк борется с «листовой» схемой: нехороший обнальщик делает исполнительный лист «фирма должна физику», единиц на 5-10. И тащит в банк. Либо отдает приставам, и те выставляют списание на счет.

Банк спишет то, что есть, а вот дальнейшие поступления уже не зайдут. Именно поэтому сейчас схема сделать лист на астрономическую сумму, сдать приставам и потихоньку накидывать безнал на контору – не прокатит. Также меру по блокировке зачисления денег банк может применить в любой ситуации, когда клиент крайне хитер и юридически подкован бороться с блоком на перечисление претензиями и исками. Такому клиенту проще вообще ничего не зачислять в любых нестандартных ситуациях.