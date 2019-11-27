Новый запрет для грузоперевозчиков

Грузовикам запретят проезд по МКАД с 2021 года. В этом же году ожидается запуск Центральной кольцевой автомобильной дороги.

Помощник президента Игорь Левитин заявил, что после ввода в строй ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороги) грузовым автомобилям могут запретить проезд по МКАД.

«Когда ее [ЦКАД] введут в 2021 году, то, скорее всего, полностью отменят движение грузовиков по МКАД», — заявил Левитин «Коммерсанту» во время автопробега, приуроченного к открытию трассы Москва — Санкт-Петербург.

Сейчас въезд на МКАД во все дни недели запрещен грузовикам с максимальной массой более 12 т с 6:00 до 22:00 мск. Исключение составляют автомобили, владельцы которых получили специальный пропуск.

Сроки сдачи ЦКАД переносились несколько раз. В июне этого года глава «Автодора» Вячеслав Петушенко датой окончания строительства назвал середину 2021 года.

ЦКАД, общая протяженность которой составит более 520 км, начали строить в 2014 году. Целью проекта является разгрузка федеральных трасс.

13 сентября глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым участок ЦКАД от пересечения с трассой «Россия» (в районе города Клин) до пересечения с дорогой Москва — Малоярославец будет платным.

Координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко не поддержал идею запретить проезд грузовиков по МКАД. Он сообщил, что из-за ограничений на въезд грузовиков на МКАД в дневное время на автодороге образуются ночные пробки из грузовиков.

«Существуют ограничения на движение грузового транспорта по МКАД. Но тем машинам, которые подтверждают необходимость доставки груза именно в это время именно в это место, выдают пропуска. Те, у кого нет возможности оформить пропуск, пытаются проскочить или въехать в Москву ночью, и ночные пробки из грузовиков уже стали нормой жизни», — объяснил координатор «Дальнобойщика». По его словам, сейчас грузовики, следующие через Москву транзитом, объезжают ее по трассам А-107 и А-108. «Транзитным грузовикам нет смысла соваться на МКАД ни в дневные пробки, ни в ночные. Поэтому значительная часть транзитных грузовиков уже сейчас уходит на бетонку. Другой вопрос — не все участки этих дорог в состоянии выдержать такой трафик. Нередки пробки, на переездах можно простоять. Но большинство транзитных перевозчиков обходит Москву по бетонкам. Будет ЦКАД», — заключил Войтко.