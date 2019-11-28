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Иностранный адвокат не должен платить фиксированные взносы, а адвокат-иностранец - должен

Адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокатскую деятельность на территории РФ, регистрируются федеральным органом исполнительной власти в области юстиции в специальном реестре.

Постановка на учет в налоговом органе физлица в качестве адвоката иностранного государства не предусмотрена Налоговым кодексом.

Соответственно, при отсутствии постановки на учет в налоговом органе у адвоката иностранного государства отсутствует обязанность по уплате страховых взносов.

Об этом сообщает в письме № БС-3-11/9731@ от 12.11.2019.

При этом иностранные граждане и лица без гражданства могут получить статус адвоката в порядке, установленном Федеральным законом от 31.05.2002 N 63-ФЗ, и осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории РФ.

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Кроме того, адвокатские палаты обязаны не позднее 10-го числа каждого месяца сообщать в ИФНС сведения об адвокатах, внесенные в предшествующем месяце в реестр адвокатов (в том числе сведения об избранной ими форме адвокатского образования) или исключенные из указанного реестра, а также о принятых за этот месяц решениях о приостановлении (возобновлении) статуса адвокатов.

Статьей 419 НК установлено, что адвокаты являются плательщиками страховых взносов. Уплата страховых взносов адвокатом осуществляется с момента присвоения ему статуса адвоката и до момента прекращения статуса адвоката.

Размер взносов следующий:

1) страховые взносы на ОПС — 29 354 рублей за расчетный период 2019 года, 32 448 рублей за расчетный период 2020 года;

2) страховые взносы на ОМС — 6 884 рублей за расчетный период 2019 года, 8 426 рублей за расчетный период 2020 года.

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Если величина дохода адвоката за расчетный период превышает 300 000 рублей, то дополнительно на ОПС уплачивается 1 % суммы дохода адвоката, превышающего 300 000 рублей за расчетный период, но до определенной предельной величины — не более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов на ОПС, установленного за конкретный расчетный период.

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