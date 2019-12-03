Звучат предложения освободить МРОТ от НДФЛ

Наше государство не рационально тратит финансовые и трудовые ресурсы. Сначала собирает налоги с людей, и так получающих минимальную заработную плату, а потом выделяет им помощь льготы и т.д.

«Какой смысл гонять одни и те же деньги туда-сюда?», - вопрошает автор предложения, размещенного на сайте РОИ.

Суть его предложения – не взимать НДФЛ с суммы дохода, не превышающей МРОТ.

При этом если у гражданина несколько мест работы, то льготу в размере МРОТ он может получить только по одной из них.

Добавим, вопрос освобождения малоимущих от НДФЛ недавно поднял глава ВТБ Андрей Костин в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Эту идею поддерживают в Совете Федерации. Кроме того, есть информация, что и Минфин, в общем-то, не против, видя препятствием для реализации предложения сложности администрирования.

В Федерации профсоюзов считают, что отмена НДФЛ будет положительно воспринята как непосредственно малоимущими гражданами, так и населением в целом. Она приведет к реальному улучшению положения граждан.