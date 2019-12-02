Клерк.Ру

Как люди законно не платят транспортный налог

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Аналитики «Финэкспертизы» выявили необычную статистику, связанную с регистрацией автомобилей. В 2019 году с налогового учёта внезапно пропала четверть машин стоимостью от десяти миллионов рублей и выше. При этом водители смогли законно не платить транспортный налог. Некоторые категории граждан вправе пользоваться существенными льготами. Этим и пользуются владельцы дорогих автомобилей.

Сверхдорогие иномарки, стоимость которых может превышать восемь-десять миллионов рублей, оформляются на знакомых, а фактический собственник автомобиля спокойно ездит по дорогам общего пользования и не платит ни транспортный налог, ни налог на роскошь.

Первый способ легально уйти от налогов – оформить авто на друга или родственника, на которых распространяются государственные льготы (ветераны боевых действий, главы многодетных семей). Но есть и подводные камни.

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Если в отношении друга, товарища или родственника будет открыто исполнительное производство, то машина может первой попасть под арест ФССП.

Другой простой способ – не покупать автомобиль в Москве или Санкт-Петербурге. С 2020 года автомобили будут регистрировать в салонах официальных дилеров сразу после оформления покупки. Проще говоря, если авто куплено в Москве, то оно автоматически попадает на учёт в УГИБДД УМВД РФ по столице. Однако в ряде регионов Российской Федерации ставки транспортного налога существенно ниже.

Поэтому люди пользуются другим вариантом: покупка и регистрация автомобиля подальше от Москвы и Санкт-Петербурга Меньше всего транспортный налог в Чеченской Республике, Ингушетии, Забайкалье, Крыму и Республике Тыве Но есть тонкости.

Вероятнее всего, в регистрации автомобиля в этих регионах могут отказать из-за несовпадения прописки и места фактической регистрации, но к 1 января 2020 года ситуация должна проясниться.

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Руководитель консалтинговой компании «СП-групп» Сергей Патрушев отметил, что в первые месяцы действия новых правил могут возникнуть правовые коллизии, однако правила регистрации автомобилей, которые начнут действовать в 2020 году, обяжут автосалоны регистрировать автомобили сразу.

«Нет окончательной ясности, как это будет происходить. Могут номера изготовить исходя из прописки покупателя, а могут исходя из того региона, где машину купили. Вероятнее всего, будут действовать по первому сценарию», – пояснил Сергей Патрушев.

По словам Патрушева, есть и еще один, малоизвестный, но рабочий механизм. Работа по государственным контрактам в одной из субсидируемых областей: IT, тяжёлая и лёгкая промышленность, социальная защита населения с участием малого бизнеса субсидируются государством.

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Как отмечают налоговые консультанты, достаточно выиграть крупный государственный тендер и заниматься одним из секторов экономики или промышленности, который активно субсидируется государством. Тогда и налог на дорогую машину пересчитают в меньшую сторону. Правда, автомобиль должен быть оформлен исключительно на компанию.

«Всё, что попадает под определение льгот, должно быть связано исключительно с юридическим лицом. Физические лица, обычные граждане на такие льготы рассчитывать не могут».

Важно понимать, что такой автомобиль с точки зрения Федеральной налоговой службы никуда не исчезнет. Он по-прежнему будет зарегистрирован, просто его фактический собственник будет платить существенно меньше денег просто за то, что он есть.

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