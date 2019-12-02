Почему регионы боятся самозанятых

Депутаты Госдумы от Свердловской области уверены, что закон, который распространит эксперимент по самозанятым на 19 регионов, успеют принять до конца года. Но есть как минимум четыре аргумента, почему с ним не нужно спешить.

Свердловская область может не успеть перейти на специальный налоговый режим для самозанятых лиц, считает уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Елена Артюх. После того как будет подписан федеральный закон, должен быть принят и соответствующий региональный закон. Если это сделать не успеют, то ввод статуса самозанятых в Свердловской области перенесут с января на середину 2020 года.

В первом чтении законопроект о налоговом режиме для самозанятых лиц Госдума приняла 21 ноября. Во втором чтении его рассмотрят 4 декабря. Как рассказали изданию депутаты Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак и Дмитрий Ионин, скорее всего, парламент успеет принять законопроект. О том, почему переход на специальную систему налогообложения для самозанятых — это катастрофа, рассказывала председатель комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Анна Хвагина. Ее аргументы представляет портал 66.ru.

• Переход на новую систему налогообложения не выведет из тени маникюрных мастеров на дому и кондитеров-любителей. Регистрироваться самозанятыми будут ИП и ООО. И сделают это не только ради оптимизации налоговой нагрузки, поскольку бонусом получат отсутствие контроля со стороны Роспотребнадзора и других надзорных структур. Существует риск, что в этом случае «самозанятый» может забыть о нормах СанПиН, а качество оказываемых услуг может упасть.

• Самозанятые не смогут получать поддержку региональных фондов на том же уровне, что и малый бизнес. Целевые показатели нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» полетят вверх тормашками, если государство поставит предпринимателя перед выбором: или плати меньше налогов, или получай меры поддержки.

• Банки блокируют счета самозанятых из-за подозрительной активности в рамках 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

• Уже через 15–20 лет закон породит целый класс нищих людей. В большинстве своем самозанятые не будут думать о будущем и откладывать суммы в банк, чтобы потом жить на эти деньги на пенсии.

Налог на профессиональный доход с самозанятых начал взиматься с января 2019 года в четырех пилотных регионах – Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года к четырем регионам должны присоединиться еще 19, в том числе Свердловская область. Все остальные субъекты РФ, по словам министра финансов Антона Силуанова, могут перейти на специальный налоговый режим уже в середине 2020 года.

Перейти на новый режим в пилотных регионах могут только те, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Для тех, кто работает с физическими лицами, налоговая ставка будет 4%, если вести дела с ИП или юрлицом, ставка вырастает до 6%. При этом платить 13-процентный НДФЛ не нужно.