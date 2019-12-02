Зачем контрагенту ваши СЗВ-М?

Должная осмотрительность, которую налоговики требуют от налогоплательщиков, иногда доходит до абсурда. И не только организации выставляют контрагентам разные списки необходимых документов, чтобы не лишиться вычета по НДС, но и ИП на УСН. Вот таким списком, полученным от покупателя — ИП поделились в Красном уголке бухгалтера.

«Просьба предоставить следующие документы: декларацию НДС за 3кв. квитанцию о приеме налоговой службой СЗВ-М за октябрь протокол о принятии ПФ (статус-положительный)(персональные данные можно скрыть, замазать...) Если сотрудников 3 и менее, пояснения, имеется ли найм работников по договорам ГПХ(приложить 1-2). 3 работника-критический показатель»

Автор темы возмущается, что контрагент ИП на УСН, подтверждать НДС ему не надо. Он даже не вносит предоплату за товар, оплата по факту отгрузки.

Однако в группе не все согласны с возмущением. Подобные документы запрашивают многие. И не просто потому, что им хочется. Просто жизнь такая:

«Каждый старается обезопасить себя. Сейчас не достаточно предъявить выписку, свидетельства и договор. Налоговая упирает на то, что при заключении договора вы не были осмотрительны должным образом. Не мы такие — жизнь такая. Нам думаете интересно собирать и хранить кучу всякой бумаги ?»