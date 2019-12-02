Титов получил жалобу Калви

Борис Титов, бизнес-омбудсмен получил обращение в защиту Майкла Калви, которое его адвокаты направили на новую электронную платформу Забизнес.рф. О чем нужно задуматься, Титов пишет на своей странице в Facebook.

«Действия возбудившего дело следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК РФ, подполковника юстиции Людмилы Самойленко, названы незаконными.

Адвокаты указывают на конкретные процессуальные нарушения. Дело возбуждено ненадлежащим должностным лицом (вменяемое преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности, и по правилам ст. 20 УПК РФ дело должно возбуждаться по заявлению потерпевшего, при этом рапорт о преступлении не был составлен сотрудниками СК РФ, а был подготовлен управлением «К» СЭБ ФСБ России).

В действиях Калви отсутствуют такие необходимые признаки мошенничества, как корыстная цель, противоправное изъятие, обман, причинение ущерба. По договору кредита деньги банка «Восточный» перешли в собственность НАО «ПКБ», а значит, и не могли быть противоправно изъяты. Невозврат кредита Банку в любом случае является невозвращением должного и не содержит признаков преступления по ст. 159 УК РФ. Все экспертные оценки показывают, что спорные акции компании IFTG стоят в разы дороже 600.000 рублей, указанных в обвинении.

Наконец, Калви в любом случае не получил имущественной выгоды и возможности распоряжаться «похищенными» средствами. Несмотря на все это, уголовное дело не было прекращено в порядке ч. 2 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием признаков указанного состава преступления.

Наконец, следователь Самойленко нарушила требования ч.1.1 ст. 108 УПК РФ и разъяснения Верховного Суда РФ о запрете заключения под стражу обвиняемых по преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности, в результате чего Майкл Калви, по решению Басманного районного суда г. Москвы, неправомерно содержался под стражей с 16.02.2019 по 11.04.2019. Перед судом, прокуратурой, наконец, перед обществом, в интересах которого создана новая электронная платформа, поставлены конкретные вопросы.

С особым интересом ответов на них ждет не только Майкл Калви, но и его коллеги – Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, Максим Владимиров. Трое последних в нарушение всех процессуальных норм продолжают оставаться в СИЗО. Думаю, что использование нового инструмента не останется незамеченным».